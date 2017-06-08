Владимир Миколаенко на втором месте по ответственности
Городской голова Владимир Миколаенко занял второе место в рейтинге ответственности сайта "Слово и дело".
Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.
Аналитики "Слова и дела" оценили деятельность городского головы в 53%.
Первое место в рейтинге мэров городов Украины занял городской председатель Тернополя Сергей Надал. Его результат - 62% выполненных обещаний.
Наименее ответственные мэры Украины, по рейтингу сайта "Слово и дело", в Ужгороде, Черкассах, Запорожье, Ивано-Франковске и Кропивницкому.