» » Владимир Миколаенко на втором месте по ответственности

Владимир Миколаенко на втором месте по ответственности

Городской голова Владимир Миколаенко занял второе место в рейтинге ответственности сайта "Слово и дело".

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.

Аналитики "Слова и дела" оценили деятельность городского головы в 53%.

Первое место в рейтинге мэров городов Украины занял городской председатель Тернополя Сергей Надал. Его результат - 62% выполненных обещаний.

Наименее ответственные мэры Украины, по рейтингу сайта "Слово и дело", в Ужгороде, Черкассах, Запорожье, Ивано-Франковске и Кропивницкому.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

рейтинг Миколаєнко

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica