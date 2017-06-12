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Ведущие Детского Ревизора оттачивают ораторское мастерство

Ведущие Детского Ревизора продолжают совершенствовать свои навыки и постигать тонкости профессии тележурналиста. Во время репетиции состоялся мастер-класс, который провела специально приглашенная гостья - Екатерина Цимбалюк.
Екатерина - тренер по ораторскому мастерству и основатель школы ораторского мастерства в Херсоне. На ее уроках можно научиться правильно строить композицию публичного выступления и развить технику речи.
Во время занятия вместе с ребятами посмотрела выпуски Ревизора, проанализировала и рассказала об ошибках, которые допускают юные ведущие во время съемок. Тренер дала рекомендации, как справиться с трудностями во время спичей и правильно поставить свою речь. Показала упражнения, которые позволят школьникам справиться с волнением и побороть эмоции. Юные тележурналисты с вниманием слушали спикера, приняли все ее советы к сведению и будут применять полученные знания на занятии во время съемок следующих выпусков.  
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