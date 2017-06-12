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Депутаты выделили деньги ЖЭКам на погашение задолженности

Сегодня на внеочередной сессии горсовета после перерыва, нескольких попыток утвердить новую счетную группу и 15 мин. обсуждений депутаты горсовета Херсона 30 голосами внесли изменения в бюджет.

Об этом сообщает «Гривна. Новый формат».

Таким образом, 4 коммунальных ЖЭКа получат деньги из горбюджета на оплату электроэнергии (1,26 млн. грн.):

ЖЭК-1 Суворовского района – 277 911 грн.

- КП «Днепровский» - 508 069 грн.

- КП «Таврический» – 367 000 грн.

- КП «Центр» - 108 000 грн.


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