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Скоро в Kherson Art Hub фестиваль українського кіно "Відкрита ніч"

24-го червня у просторі культурного центру Kherson Art Hub, в гарній компанії та новій локації "Хлібний дворик" будемо дивитися всю ніч українське короткометражне кіно.

«Відкрита ніч» це фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва. 20 рік поспіль справжні кіномани збираються наприкінці червня просто неба, щоб долучитись до останніх новинок, підтримати одне одного та похвалитися фільмами врожаю останнього року.

Фестиваль «Відкрита ніч» проходить під девізом: «Ми. Для нас. Про себе.»

Адреса в Херсоні: вул.Гімназична (колишня Червоностудентська, 30А).

Як нас знайти: http://blog.art.ks.ua/p/blog-page_11.html .

Контактний телефон: 095 826 92 88.

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"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

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