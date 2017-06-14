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20 червня - засідання виконкому міськради

20 червня о 10.00 у малому залі адмінбудівлі міської ради відбудеться засідання виконавчого комітету.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради.

На розгляд засідання винесено такі питання:

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

2. Про погодження проекту рішення міської  ради  «Про затвердження змін до Програми розвитку архівної справи в м. Херсоні на 2017-2021 роки».

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін і доповнень до Програми забезпечення публічної безпеки і профілактики злочинності у м. Херсоні, матеріальної підтримки діяльності  поліції, правоохоронних органів   та громадських формувань на 2016-2017 роки».

4.Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження звіту за 2016 рік щодо виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Херсона на період 2016-2020 років».

5.Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до  Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Херсона на період 2016-2020 років».

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про звіт щодо виконання комплексної програми розвитку туризму міста Херсона на 2016 – 2018 роки за 2016 рік».

7.Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до комплексної програми розвитку туризму міста Херсона на 2016 – 2018 роки».

8.Про погодження проекту рішення міської ради «Про звіт щодо стану виконання Міської програми культурно-масових  і мистецьких заходів та підтримки заходів у рамках проведення міжнародних, всеукраїнських, міських фестивалів і конкурсів за 2016 рік».

9.Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Міської програми  культурно-масових і мистецьких заходів та підтримки заходів у рамках проведення міжнародних, всеукраїнських, міських фестивалів і конкурсів на 2017 рік».

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін  та доповнень до Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на  2017 рік».

11. Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

12. Про видачу дозволів на розміщення великогабаритної зовнішньої реклами .

13. Про демонтаж рекламних засобів.

14. Про встановлення меморіальних дошок.

15.Про організацію  роботи дошкільних навчальних закладів міста у літній період.

16. Про затвердження Порядку призначення і виплати соціальних стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів м. Херсона.

17. Про затвердження протоколу засідання міської громадської комісії з житлових питань.

18. Про зарахування на квартирний облік.

19. Про надання житлової площі.

20. Про виключення квартир з числа службових.

21. Про затвердження відкоригованих планів робіт управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради на 2017 рік.

22. Про залучення на договірних засадах трудових та матеріально-технічних ресурсів на благоустрій міста Херсона.

23. Про зміну поштової адреси домоволодіння повул. Молодіжній, 106-аум. Херсоні.

24. Про присвоєння поштової адреси комплексу, утвореному в результаті об’єднання та реконструкції об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці по вул. Причальній,35 та вул.Причальній,37 у м.Херсоні.

25. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Херсонська енергосервісна компанія на 2017 рік.

26. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.04.2017 № 119.

27. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.04.2017 № 121.

28. Про план роботи посадових осіб та  виконавчих органів міської ради на IІІ квартал 2017 року.

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