В Херсоне готовится открытие Сквера имени Александра Береша
23 июня в 17.00 по адресу: проспект Адмирала Сенявина,154 состоится открытие Сквера имени Александра Береша.
На данный момент реализовывается первый этап проекта: установка профессионального спортивного оборудования и создание площадки для популяризации активного образа жизни. Дата открытия совпала с Международным олимпийским днем, поэтому открытие сквера будет сопровождаться выступлением не только гимнастов, но и других популярных видов спорта. Участников мероприятия также ждут подарки, конкурсы и позитивные эмоции.
Приглашаем на открытие всех херсонцев!
Хeрсонский благотворитeльный фонд имени А.Береша