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В Херсоне готовится открытие Сквера имени Александра Береша

23 июня в 17.00  по адресу: проспект Адмирала Сенявина,154 состоится открытие Сквера имени Александра Береша.

На данный момент реализовывается первый этап проекта: установка профессионального спортивного оборудования и создание площадки для популяризации активного образа жизни. Дата открытия совпала с Международным олимпийским днем, поэтому открытие сквера будет сопровождаться выступлением не только гимнастов, но и других популярных видов спорта. Участников мероприятия также ждут подарки, конкурсы и позитивные эмоции.

Приглашаем на открытие всех херсонцев!

Хeрсонский благотворитeльный фонд имени А.Береша

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