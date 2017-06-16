» » Исполком поддержал идею создания площадки для собак в парке

Исполком поддержал идею создания площадки для собак в парке

В парке "Херсонская крепость" планируют оборудовать площадку для выгула домашних животных площадью около 2 тыс кв.м.

На его приобретение и установку по программе обращения с бездомными животными в городе Херсоне на 2016-2020 годы выделят 295 тыс грн за счет перераспределения средств. Площадка будет оснащен всем необходимым оборудованием, сообщается на сайте Херсонского горсовета.

Вопрос поддержал исполнительный комитет городского совета.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон Исполком парки

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica