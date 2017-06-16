Исполком поддержал идею создания площадки для собак в парке
В парке "Херсонская крепость" планируют оборудовать площадку для выгула домашних животных площадью около 2 тыс кв.м.
На его приобретение и установку по программе обращения с бездомными животными в городе Херсоне на 2016-2020 годы выделят 295 тыс грн за счет перераспределения средств. Площадка будет оснащен всем необходимым оборудованием, сообщается на сайте Херсонского горсовета.
Вопрос поддержал исполнительный комитет городского совета.