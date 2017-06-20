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Херсонців запрошують на лекцію "Членство у Європейському Союзі - шанси і загрози"

Запрошуємо усіх на черговий захід, який проходить у рамках Південних лекцій.

Цього разу вашій увазі пропонується лекція "Членство у Європейському Союзі: шанси і загрози".

Спікер: Войцех Одзімек, директор з розвитку Малопольського Інституту територіального самоврядування та адміністрації (Фундація розвитку місцевої демокрації), Краків, Польща.

Приходьте 22 червня 2017 року у Кризовий медіа-центр, це на вул Пилипа Орлика (9-о Січня), 30. Початок о 17-00

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