Херсонців запрошують на лекцію "Членство у Європейському Союзі - шанси і загрози"

Запрошуємо усіх на черговий захід, який проходить у рамках Південних лекцій.

Цього разу вашій увазі пропонується лекція "Членство у Європейському Союзі: шанси і загрози".

Спікер: Войцех Одзімек, директор з розвитку Малопольського Інституту територіального самоврядування та адміністрації (Фундація розвитку місцевої демокрації), Краків, Польща.

Приходьте 22 червня 2017 року у Кризовий медіа-центр, це на вул Пилипа Орлика (9-о Січня), 30. Початок о 17-00