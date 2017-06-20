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Херсонский морпорт будет развиваться в направлении государственно-частного партнерства

Вчера во время совещания с заместителем Министра экономического развития и торговли Украины Михаилом Титарчуком был представлен перечень объектов, которые могут развиваться в направлении государственно-частного партнерства для качественного развития инфраструктуры области. Среди таких объектов ГП «Херсонский морской торговый порт», который подготовлен совместно с Мининфраструктуры для передачи в концессию, и Скадовский морской торговый порт, который рассматривается как перспективный для привлечения инвестора.

Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

Херсонщина входит в четвёрку областей, которые станут пилотными в вопросе внедрения концессии, и сразу после принятия соответствующего закона будет начата работа в этом направлении на объектах, требующих финансирования и развития.

На сегодня Министерством инфраструктуры Украины совместно со Всемирным Банком разрабатываются технико-экономические обоснования по передаче указанного порта в концессию.

«Благодаря средствам, которые будут вложены на условиях государственно-частного партнерства, появится возможность создать новые производственные мощности, модернизировать материально-техническую базу и улучшить экологические показатели работы порта», - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Евгений Рищук.

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