Судьбоносное решение приняли в Кабмине - херсонский мостопереход достроят!
21 июня на заседании Правительства был утвержден проект строительства путепровода по проспекту Адмирала Сенявина и улицы Залаэгерсег в Херсоне.
Как сообщает сайт Херсонской областной государственной администрации, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил работу председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.
«Корректировка информации произошла. Спасибо председателю Херсонской ОГА Андрей Гордееву. Мы совместно разработали документацию. Будем достраивать этот мост», - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.