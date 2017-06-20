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Судьбоносное решение приняли в Кабмине - херсонский мостопереход достроят!

21 июня на заседании Правительства был утвержден проект строительства путепровода по проспекту Адмирала Сенявина и улицы Залаэгерсег в Херсоне.

Как сообщает сайт Херсонской областной государственной администрации, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил работу председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

«Корректировка информации произошла. Спасибо председателю Херсонской ОГА Андрей Гордееву. Мы совместно разработали документацию. Будем достраивать этот мост», - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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