Нестача коштів та завершення війни — найактуальніші проблеми мешканців Півдня та Сходу — опитування

Для більшої половини (55%) мешканців Сходу і Півдня України найактуальнішою є проблема з нестачею коштів на їжу та компослуги. Ще 32% хвилює завершення війни на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування мешканців восьми областей Півдня та Сходу України, яке було проведено на початку 2017 року компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та USAID.

Серед інших актуальних проблем також є пошук роботи, що давала б достатній дохід (26%), здоров’я (23%) та нестача коштів на дорогі товари, як-от побутова техніка (20%). Водночас отримання освіти є актуальним лише для 4% мешканців.

За останній рік у Луганській та Донецькій областях, на відміну від інших, помітно зросла проблема з нестачею коштів на їжу та комунальні послуги: якщо у 2016 році про неї заявляли 47% мешканців українського Донбасу, то у березні 2017 року — вже більше половини (60%). Також зросла і гострота проблеми із завершенням війни (із 45% до 53%), тоді як для решти областей вона навіть дещо зменшилася (із 29% до 28%).

У деяких прифронтових містах Донбасу проблема війни значно перевищує актуальність нестачі коштів. Наприклад, 92% опитаних у Волновасі, майже дві третини у Маріуполі, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному заявили, що завершення війни є найбільш актуальною проблемою для них, тоді як нестача коштів є гострою для 89%, 54% та 45% респондентів відповідно.

Порівняно з 2016 роком, частка бідних (які повідомили, що вимушені заощаджувати на їжі) залишилися на однаковому рівні для опитаних мешканців усіх областей (19%). Проте частка бідних у Донецькій та Луганській областях помітно зросла (із 27% до 37%) та є вдвічі більшою, ніж у решті областей (37% проти 16%).

У всіх містах Донецької та Луганської областей частка тих, хто заявив про необхідність заощаджувати на їжі, є значно більшою, ніж у містах в інших областях. У Маріуполі цей показник склав майже половину (48%, а в порівнюваному Кривому Розі Дніпропетровської області — лише 7%), у Старобільську — 42%, у Волновасі та Бахмуті — більше третини (по 35%), у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному — майже третину (29%), у Слов’янську та Краматорську — чверть (26%).

Довідка:

Опитування проводилось компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та USAID у січні-березні 2017 р. у восьми областях Сходу та Півдня України (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, території Донецької та Луганської областей, які контролюються урядом України). Всього було опитано 15 103 респонденти. Теоретична похибка не перевищує 1% для всієї вибірки та 2,5% для кожної області окремо з вірогідністю 0,95. Перша хвиля дослідження була здійснена у листопаді 2015 — січні 2016 р. та охопила 13 830 респондентів у шести областях Сходу та Півдня України (всі вище згадані, крім Херсонської та Миколаївської областей).

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