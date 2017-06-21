Задержаны сотрудники исполкома по подозрению в хищении бюджетных средств

22 июня прокурор Херсонской области Виталий Тригубенко провел брифинг для представителей СМИ. Во время мероприятия прокурор области сообщил о том, что сегодня задержан начальник одного из управлений Херсонского городского совета и его подчиненный, которые объективно подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму 360 тыс. Грн.

Установлено, что должностные лица вносили недостоверные сведения в акты приема-передачи выполненных работ по результатам проведения реконструкции одного из объектов коммунальной собственности. Как отметил Виталий Тригубенко, указанным лицам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления и доставили их в изолятор временного содержания.





Кроме того, прокурор области сообщил об объявлении подозрения Директору одного из департаментов Херсонского городского совета, который подозревается в хищении бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что чиновник, действуя вопреки интересам общественности города закупил мусорные баки, которые не соответствуют требованиям тендерных документаций, чем вызвал ущерб бюджету города в размере 200 тыс. Грн.





Виталий Николаевич акцентировал внимание на том, что правоохранительные органы области тщательно изучают работу Херсонского городского совета и привел следующие цифры: за неполные 6 месяцев текущего года в отношении должностных лиц Херсонского городского совета зарегистрировано 21 уголовное производство. В 9 из них продолжаются экспертизы, 6 должностным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, в суд направлено 4 уголовных производства.