В ОГА оценивают результативность работы органов власти

26 июня, и. о. первого заместителя председателя ХОГА Дмитрий Бутрий провел совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации по поводу ежеквартальной оценки результативности деятельности местных органов исполнительной власти по итогам I квартала 2017 года.

Предварительно был осуществлен мониторинг по 26 показателями, характеризующими ситуацию по 6 направлениям в различных сферах социально-экономического развития регионов с определением соответствующего рейтингового места, сообщает сайт ХОГА.

Именно по показателям по направлениям докладывал советник председателя ОГА по экономическим вопросам Николай Воронич.

Руководителями структурных подразделений было отмечено, что необходимо доработать вопрос оценки деятельности своих управлений и департаментов, ведь сейчас представлены результаты только за I квартал текущего года, а уже 30 июня завершится первое полугодие и показатели, конечно, изменятся.

Кроме того, Дмитрий Бутрий обратил внимание на то, что важно помнить о программе социально-экономического развития области и те показатели, которые были предварительно заложены в нее для выполнения.

«Уже завершается первое полугодие, поэтому необходимо проанализировать показатели и принять все меры для исправления ситуации по соответствующим направлениям», - обратил внимание и. о. первого заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрий Бутрий.