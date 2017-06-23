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1 июня - открытие Urban CAD в Херсоне

Urban CAD - новая философия городского пространства! 1-2 июля - официальное открытие Urban CAD (вход свободный).

Urban Сад - это свободная площадка для креативных людей, которая дает возможность организовывать фестивали, концерты и различные мероприятия.

1.07 - Вас ждут развлечения для взрослых и детей, выступления живых музыкантов, диджеев, фуд-корт, бар, кальяны и яркие эмоции.

2.07 - вечеринка "Пикник". Мангалы, уличные музыканты, мастер-класс по приготовлению стейков, пивной чемпионат и многое другое.

Адрес Urban CAD: Илюши Кулика, 26(перекресток улиц Илюши Кулика и Киевская

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