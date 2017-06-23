1 июня - открытие Urban CAD в Херсоне
Urban CAD - новая философия городского пространства! 1-2 июля - официальное открытие Urban CAD (вход свободный).
Urban Сад - это свободная площадка для креативных людей, которая дает возможность организовывать фестивали, концерты и различные мероприятия.
1.07 - Вас ждут развлечения для взрослых и детей, выступления живых музыкантов, диджеев, фуд-корт, бар, кальяны и яркие эмоции.
2.07 - вечеринка "Пикник". Мангалы, уличные музыканты, мастер-класс по приготовлению стейков, пивной чемпионат и многое другое.
Адрес Urban CAD: Илюши Кулика, 26(перекресток улиц Илюши Кулика и Киевская