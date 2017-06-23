11 депутатів жодного разу не проголосували в червні

Комітет виборців України в рамках проекту Дослівно проаналізував участь народних депутатів в голосуванні упродовж червня. За даними дослідження 50 депутатів пропустили 90% голосувань Ради. Із них 11 не проголосували жодного разу.

Це депутати «Опозиційного блоку» С. Льовочкін, Н. Шуфрич, В. Рабінович, Є. Бакулін, член «Волі Народу» В. Богуслаєв, В. Чепинога із БПП, позафракційні К. Жеваго, А. Білецький та Д. Ярош, а також нардепи-втікачі С. Клюєв та О. Онищенко.

При цьому за даними реєстрації С. Льовочкін, Н. Шуфрич, В. Чепинога, К. Жеваго та В. Рабінович перебували на засіданнях Ради, але не брали участі в голосуванні.

Окремі народні депутати проголосували лише кілька разів. Так, по одному разу проголосували А. Деркач (позафракційний) та Н. Королевська (Опоблок), по 4 рази – Д. Омельянович (Опоблок) та Є. Мураєв (позафракційний), по 9 разів – С. Ківалов (Опоблок) та Т. Батенко (позафракційний).

Лише один народний депутат, І. Спориш (БПП), взяв участь у 100% голосувань.

Всього в червні відбулося 333 голосування.