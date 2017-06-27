Анонс семінару «Фінансова спроможність об’єднаних громад» у Херсоні

Міжнародний центр перспективних досліджень проводить семінар з теми «Фінансова спроможність об’єднаних громад» 6 липня об 14.00 в приміщенні конференц-зали "Конгрес" (м.Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 7 (Радянська).

Програма семінару передбачає вивчення таких питань:

- Особливості бюджетів об'єднаних територіальних громад; Закріплення доходів та видатків за бюджетами ОТГ;

- Можливості збільшення фінансових надходжень до бюджету ОТГ;

- Видатки; Ефективне витрачання бюджетних коштів;

- Порядок та процедура складання бюджету ОТГ; Підготовка проекту рішення про бюджет ОТГ;

- Складання паспортів бюджетних програм; Внесення змін до бюджету в процесі його виконання;

- Загальні принцип моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетної програми;

- Звітність про виконання бюджету ОТГ.

Експерти:

Поворозник Василь – старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, к.е.н

Бочі Ангела – Директор економічного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень, к.е.н

Овчаренко Тетяна – експерт з питань бюджету та управління, має 12-річний досвід роботи в Міністерстві фінансів України, Департамент місцевих бюджетів.

Роздаткові матеріали будуть надані експертами під час семінару.

Регіональний партнер в м. Херсоні «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень»

На семінар запрошуються:

•представники органів влади територіальних об’єднань

•представники регіональних НГО

•представники ЗМІ

Початок реєстрації о 14.00.