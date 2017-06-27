Если ОТГ не освоят субвенции, деньги вернутся обратно в гос бюджет

27 июня, в ОГА провели совещание с председателями объединенных территориальных громад Херсонщины, в ходе которого обсудили ряд принципиальных вопросов для дальнейшего формирования и развития ОТГ.

Так, обсудили вопросы использования средств Субвенции на развитие инфраструктуры объединенных территориальных громад, земельные вопросы ОТГ и создание Ассоциации объединенных территориальных громад Херсонской области.

Директор Департамента финансов ОГА Наталья Витренко обратила внимание глав на то, что громады начинают получать прямые межбюджетные отношения с государством и поэтому необходимо использовать средства Субвенции по назначению. То есть предложенные проекты по развитию местной инфраструктуры должны быть актуальными для общества в будущем и важными для области в целом. Ведь если средства Субвенции не будут освоены до конца года, они возвращаются в государственный бюджет.

Также Наталья Витренко отметила, что в постановление Кабинета министров Украины №410 от 7 июня 2017 внесены изменения, согласно которым расширен перечень мероприятий, которые может осуществить громада за счет государственной субвенции на развитие инфраструктуры. Так, например, теперь объединенная территориальная громада может на эти средства приобрести санитарно-медицинский транспорт, или направить их на осуществление ремонта дорог.

При этом руководитель Департамента финансов ОГА обратила внимание, что такие проекты обязательно должны быть предусмотрены в местные программы социально-экономического развития.

Продолжая совещание, перешли к вопросам исполнения местных бюджетов. Председатель областной государственной администрации Андрей Гордеев обратили внимание: «Бюджеты ОТГ напрямую зависят от оплаты НДФЛ, акцизного сбора и платы за землю и именно легальные земельные отношения дают колоссальные поступления в бюджеты громад».

По этому поводу начальник Главного управления ДФС в Херсонской области Игорь Клим заметил, что ведется активная работа по легализации всех видов налогообложения в области. Для легализации Предпринимательской деятельности также принято решение о минимальном уровне налогообложения единоличных владельцев земельных участков.

Учитывая обсужденные вопросы в ходе совещания и.о. первого заместителя Председателя облгосадминистрациы Дмитрий Бутрий призвал руководителей ОТГ создать Ассоциацию объединенных территориальных громад Херсонской области.

«Такое объединение в ассоциации поможет обмениваться опытом, помогать громадам друг другу. Ведь в результате полного внедрения реформы децентрализации на Херсонщине будет создано около 65 ОТГ, которые будут самостоятельно взаимодействовать с центральными органами власти, сотрудничать с инвесторами. Вместе решать вопросы гораздо легче. Объединенные территориальные громады должны стать настоящим трендом Украины», - отметил и.о. первого заместителя Председателя облгосадминистрациы Дмитрий Бутрий.

Источник: сайт ХОГА.