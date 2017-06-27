В Херсоне открыли памятник «Пограничникам всех поколений»
На днях в Херсоне торжественно открыли памятник «Пограничникам всех поколений».
Участие в мероприятии приняли: председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, начальник Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрей Игнатьев, народные депутаты Украины, пограничники и жители города.
По словам начальника Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Андрея Игнатьева, только благодаря весомой поддержке руководства облгосадминистрации, облсовета и горсовета удалось создать монумент героям-пограничникам и служебным собакам. Рядом с мемориалом находится пограничный столб - символ украинской земли, за которую военнослужащие отдали жизнь.
Источник: сайт Херсонского областного совета сайт Херсонского областного совета