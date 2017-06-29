Крымчане будут поступать в наши ВУЗы бесплатно и без ВНО

29 июня в кабинете председателя Херсонской ОГА состоялось рабочее совещание по вопросам создания медицинского университета в Херсоне, а также обеспечения херсонских вузов абитуриентами из области и Крымского полуострова. В обсуждении приняли участие заместитель председателя ОГА Андрей Балонь, директор Департамента здравоохранения ХОГА Виктор Короленко и заместитель начальника управления образования, науки и молодежи Херсонской ОГА Нина Левенец.

Глава области Андрей Гордеев подчеркнул: «Мы стремимся расширить образовательное пространство Херсонщины, предоставить абитуриентам качественное европейское образование, кроме этого, у нас есть все возможности для создания медицинского вуза, который позволит учащимся из районов и сел нашей, а также соседних областей учиться на медицинских специальностях. К тому же мы предлагаем абитуриентам из Крыма вступать в наши, херсонские, вузы бесплатно и без прохождения ВНО».

В области действует 83 лечебно-профилактических учреждения, областная клиническая больница с более чем 20 отделениями, Херсонская детская областная клиническая больница с более чем 23 отделениями и центром иммунологии, три мощные городские клинические многопрофильные больницы, которые имеют кафедры общей практики семейной медицины Одесского медицинского университета, а также Бюро судебно-медицинской экспертизы, возглавляемое кандидатом медицинских наук Лысенко Е. М.

Создание медицинского вуза поможет увеличить количество профессиональных кадров в нашей области, ведь только медицинская отрасль Херсонщины требует 1500 специалистов.

Еще один актуальный вопрос, касающийся образования - обучение абитуриентов с временно оккупированного Крымского полуострова. Сегодня власть облегчила условия вступления крымских учащихся к херсонских вузов. Им не придется сдавать ВНО, а срок подачи документов продлен до конца сентября.

Сейчас интерес крымских абитуриентов к поступлению в херсонские учебные заведения вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, если абитуриент не имеет украинского аттестата, то ему предлагается сдать экзамены по истории Украины и украинского языка, а эти результаты будут вступительными в ВУЗы.

Источник: сайт ХОГА