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У сотрудника горисполкома во время обыска изъяли около 3 млн грн

Работники органов прокуратуры Херсонской области совместно с другими правоохранительными органами продолжают расследовать преступления, совершенные работниками городского совета.

Об єтом сообщается на сайте областной Прокуратуры.

Так, 29 июня 2017 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также совершения служебного подлога, правоохранительными органами были проведены обыски по месту жительства чиновника одного из управлений Херсонского городского совета, который, реализуя свои полномочия, контролировал выполнение работ подрядной организации, составлял и вносил сведения в акты приема-передачи выполненных работ по результатам проведения капитального ремонта одного из объектов коммунальной собственности, находящегося на балансе указанного управления.

По результатам обысков у указанного лица обнаружено и изъято около 3 млн грн. В дальнейшем следствием будет установлено происхождение данных средств и законность их получения.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Предварительная правовая квалификация совершенных преступлений: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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