В сентябре в Голой Пристани появится «5 ELEMENT»

В сентябре, в рамках проведения Х Международного инвестиционного форума «Таврийские горизонты», запланировано официальное открытие научно-производственного предприятия «5 ELEMENT».

Об єтом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

По словам генерального директора предприятия Владимира Белого, сейчас завершается процесс установки и настройки оборудования в научно-производственных лабораториях и цехах.

Предприятие, в этом году было построеннон в городе Голая Пристань, планирует производить до 10 тонн минеральных микроудобрений ежегодно и обеспечивать его реализацию по всему миру. На сегодня уже заключены соглашения о сотрудничестве с Вьетнамом, Брунеем, Индонезией, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Сингапуром, Мьянмой, Таиландом, Казахстаном, Алжиром, Египтом, Тунисом, Марокко, Литвой, Словакией, Чехией, продукция будет также реализовываться и в Украине.

Справка. ООО НПП «5 ELEMENT» специализируется на разработке и производстве инновационных минеральных микроудобрений. Уникальная разработка заместителя Генерального директора по научной работе, доктор химических наук, профессора Георгия Голика позволила создать удобрения, которые являются не токсичными, имеют высокую скорость проникновения в клетки растений с высоким коэффициентом усвоения, повышают на 20-50% урожайность, а также товарный вид и качество агропродукции, стимулируют развитие мощной корневой системы, а самое главное - возрождают качественный состав почв.