Мінрегіон підбив підсумки 2 кварталу у впровадженні ключових реформ

30 червня на стратегічній сесії Мінрегіону спільно з експертами офісів підтримки реформ RST та EDGE були підведені підсумки у впровадженні ключових реформ, за які відповідає Міністерство регіонального розвитку. Зокрема щодо виконання Плану пріоритетних дій Уряду та Стратегічного плану Міністерства за 2 квартал. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Серед найвагоміших досягнень у реформі децентралізації за другий квартал були зазначені: розроблення пропозицій щодо типових моделей ЦНАПів, ФОПів, НОПів та Центрів безпеки, прийняття Урядом 15 розпоряджень щодо формування спроможних громад областей стосовно ОТГ, схвалення Урядовим комітетом законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою України», прийняття постанови КМУ щодо затвердження розподілу субвенцій на формування інфраструктури ОТГ у 2017 році, проведення конкурсних відборів ОТГ щодо створення 51 ЦНАПу у 19 областях тощо.

У другому кварталі були прийняті ключові закони, розроблені Мінрегіоном, депутатами та міжнародними експертами, у сфері енергоефективності. Зокрема, ЗУ №5598 «Про Фонд енергоефективності», ЗУ №4901 «Про комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та водопостачання», ЗУ №4941-Д «Про енергетичну ефективність будівель». Наразі фахівцями розробляються відповідні підзаконні НПА.

У сфері містобудування прийнято низку важливих законопроектів, спрямованих на дерегуляцію, зокрема ЗУ №6403 «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ №4585 «Про внесення змін до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», виконуються рекомендації на виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року. Це сприяє поліпшенню умов ведення будівельної діяльності та підвищенню України у рейтингу DoingBusiness.

Джерело: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади "Урядовий портал"