В пятницу - сессия горсовета VІІ созыва
7 июля (пятница) в 10:00 состоится пленарное заседание ХІV сессии городского совета VІІ созыва.
Об этом сообщает сайт Херсонского горсовета.
7 июля (пятница) в 10:00 состоится пленарное заседание ХІV сессии городского совета VІІ созыва.
Об этом сообщает сайт Херсонского горсовета.
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