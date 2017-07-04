» » Ношение георгиевской ленточки в Украине теперь незаконно

Ношение георгиевской ленточки в Украине теперь незаконно

15 июня вступил в силу Закон Украины от 16 мая 2017 № 2031-VIII "О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

Законом дополнен Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за использование георгиевской ленты.

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение предусмотрен штраф от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

За изготовление или распространение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение штраф составит от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Україна закон

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica