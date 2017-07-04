Ношение георгиевской ленточки в Украине теперь незаконно

15 июня вступил в силу Закон Украины от 16 мая 2017 № 2031-VIII "О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

Законом дополнен Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за использование георгиевской ленты.

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение предусмотрен штраф от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

За изготовление или распространение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение штраф составит от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.