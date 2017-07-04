Ситуация на Арабатской стрелке катастрофическая, - члены наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета коммунального предприятия «База отдыха «Арабатская стрелка» Херсонского областного совета провели второе заседание, посвященное подведению итогов по результатам поездки на «Арабатскую стрелку».

Об этом сообщает сайт Херсонского областного совета.

Коллегиально члены комиссии согласились с тем, что ситуация на «Арабатской стрелке» катастрофическая. Это как в плане условий для отдыхающих, так и в хозяйственном и финансовом.

Во время визита в базы отдыха депутаты увидели наполовину развалившиеся домики, горы мусора, грязи и полный хаос в документации.

Как отметила депутат областного совета Оксана Булахова, на предприятии она насчитала более 20 нарушений в кадровой работе. В частности, отсутствуют журналы регистрации отдыхающих, журнал регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности и даже не вовремя вносятся данные в трудовые книжки работников. Поэтому было предложено ввести в заведении должность кадровика (0,5 ставки). Единогласно депутаты предложение поддержали.

«Уверена, что за месяц можно все эти нарушения устранить», - отметила депутат.

В очередной раз депутаты отметили свою принципиальную позицию - все домики, которые находятся на территории «Арабатской стрелки», должны быть в собственности общины.

«Никаких домиков частных или физических лиц там быть не должно», - отметил депутат областного совета Александр Синенко.

Такую позицию депутатов поддержал и председатель областного совета Владислав Мангер: «Результаты вашей поездки является свидетельством того, что Арабатке необходима не просто модернизация, а полная перезагрузка».

Сегодня же все члены Наблюдательного совета предоставили председателю Василию Федину свои предложения, на основе которых в ближайшие несколько дней будет выработан алгоритм по спасению «Базы отдыха «Арабатская стрелка».