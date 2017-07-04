» » Житель Генического района незаконно наловил бычков на 12 млн гривен

Житель Генического района незаконно наловил бычков на 12 млн гривен

Убытков на 12 млн гривен нанес государству житель Генического района, в нарушение действующего законодательства в Азовском море осуществлял незаконный вылов водных живых ресурсов.

Установлено, что мужчина на маломерном плавсредстве вышел в акваторию Азовского моря, где с применением запрещенных орудий лова выловил более 342 000 штук морской рыбы-бычок.

Правоохранительными органами запрещенные орудия лова, плавсредство и рыбу изъято прокуратурой направлено в суд ходатайство об аресте указанного имущества.

Генической местной Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 249 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: сайт Прокуратуры Херсонской области

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

прокуратура

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica