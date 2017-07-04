Житель Генического района незаконно наловил бычков на 12 млн гривен

Убытков на 12 млн гривен нанес государству житель Генического района, в нарушение действующего законодательства в Азовском море осуществлял незаконный вылов водных живых ресурсов.

Установлено, что мужчина на маломерном плавсредстве вышел в акваторию Азовского моря, где с применением запрещенных орудий лова выловил более 342 000 штук морской рыбы-бычок.

Правоохранительными органами запрещенные орудия лова, плавсредство и рыбу изъято прокуратурой направлено в суд ходатайство об аресте указанного имущества.

Генической местной Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 249 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: сайт Прокуратуры Херсонской области