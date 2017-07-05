ОТГ навчали розпоряджатися Фінансами
Вчора в Херсоні Міжнародний центр перспективних досліджень провів семінар з теми «Фінансова спроможність об’єднаних громад».
Семінар провели експерти вищого рівня, які мають великий практичний досвід роботи в центральних органах державної влади:
- Бочі Ангела – Директор економічного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень, к.е.н,
- Овчаренко Тетяна – експерт з питань бюджету та управління, має 12-річний досвід роботи в Міністерстві фінансів України,
Департамент місцевих бюджетів.
Програма семінару охопила вивчення таких питань:
- Особливості бюджетів об'єднаних територіальних громад;
- Закріплення доходів та видатків за бюджетами ОТГ;
- Можливості збільшення фінансових надходжень до бюджету ОТГ;
- Видатки;
- Ефективне витрачання бюджетних коштів;
- Порядок та процедура складання бюджету ОТГ;
- Підготовка проекту рішення про бюджет ОТГ;
- Складання паспортів бюджетних програм;
- Внесення змін до бюджету в процесі його виконання;
- Загальні принцип моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетної програми;
- Звітність про виконання бюджету ОТГ.
Регіональний партнер в м. Херсоні «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень»
У семінарі взяли участь представники органів влади територіальних об’єднань, представники регіональних НГО, представники ЗМІ.