» » ОТГ навчали розпоряджатися Фінансами

ОТГ навчали розпоряджатися Фінансами

Вчора в Херсоні Міжнародний центр перспективних досліджень провів семінар з теми «Фінансова спроможність об’єднаних громад».

Семінар провели експерти вищого рівня, які мають великий практичний досвід роботи в центральних органах державної влади:

- Бочі Ангела – Директор економічного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень, к.е.н,

- Овчаренко Тетяна – експерт з питань бюджету та управління, має 12-річний досвід роботи в Міністерстві фінансів України,

Департамент місцевих бюджетів.

Програма семінару охопила вивчення таких питань:

- Особливості бюджетів об'єднаних територіальних громад;

- Закріплення доходів та видатків за бюджетами ОТГ;

- Можливості збільшення фінансових надходжень до бюджету ОТГ;

- Видатки;

- Ефективне витрачання бюджетних коштів;

- Порядок та процедура складання бюджету ОТГ;

- Підготовка проекту рішення про бюджет ОТГ;

- Складання паспортів бюджетних програм;

- Внесення змін до бюджету в процесі його виконання;

- Загальні принцип моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетної програми;

- Звітність про виконання бюджету ОТГ.

Регіональний партнер в м. Херсоні «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень»

У семінарі взяли участь представники органів влади територіальних об’єднань, представники регіональних НГО, представники ЗМІ.

  скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон ОТГ

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica