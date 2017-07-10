В среду – «троллейбусная» сессия горсовета

В среду, 12 июля, состоится внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты должны выделить средства на компенсацию льготного проезда в троллейбусах.

Об этом сообщил руководитель КП «Херсонэлектротранс», глава фракции «Оппозиционного блока» в Херсонском горсовете Егор Устинов на своей страничке в Фейсбуке.

Сегодня утром троллейбусники вышли на митинг возле горсовета, итогами которого поделился руководитель КП:

«Во-первых, я благодарен коллективу за проявленную солидарность и херсонцам – за понимание. Во-вторых, я удивлен позицией секретаря городского совета, которая зная о том, что под стенами горсовета соберутся люди, чья жизнь зависит, в том числе, и от ее деятельности, просто развернулась и уехала. В-третьих, поведение полицейских после митинга – это отдельная тема, к которой, думаю, мы еще вернемся.

Невзирая на повышенные тона, встреча с мэром все же прошла конструктивно. В результате им принято решение о проведении внеочередной сессии, которая будет назначена на среду, 12 июля. Надеюсь, что здравый смысл победит и депутаты проголосуют за выделение средств на компенсацию льготного проезда», - написал Егор Устинов.

«Кстати, хотел бы разъяснить. До 2016 года все суммы, требуемые для этой цели, выделялись из государственного бюджета. С 2016 года – это прерогатива местных бюджетов, предусмотренная реформой децентрализации. И да – я готов отчитаться по каждой гривне, которая поступила на счет «Херсонэлектротранса», что бы там не кричали бьющиеся в истериках фейсбучные «эксперты», - добавил руководитель КП.