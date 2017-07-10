Судебное разбирательство по незаконным тарифам продолжится в сентябре
На прошлой неделе в Одессе состоялося очередное заседание по рассмотрению иска о цене на проезд. Маршрутчики доказывают, что цена должна быть 5 грн., сторона Юрия Одарченко доказывает, что тариф остаётся 3 грн. и все претензии маршрутчики могут иметь только к себе.
К сожалению, по сути решение принять не удалось - коллегия судей взяла самоотвод по процессуальным причинам (в целом объктивным, жаль, что они не сделали этого раньше). Представитель маршрутчиков ходатайствовал о рассмотрении дела в кратчайшие сроки, мы же просили отложить его на сентябрь что бы дать возможность, в том числе, всем желающим подготовиться и приехать в суд.
Только что получил смс о том, что заседание назначается на 13.09.2017 года 12.00. Так что до осени уж точно ездим по 3 грн.
К сожалению, по сути решение принять не удалось - коллегия судей взяла самоотвод по процессуальным причинам (в целом объктивным, жаль, что они не сделали этого раньше). Представитель маршрутчиков ходатайствовал о рассмотрении дела в кратчайшие сроки, мы же просили отложить его на сентябрь что бы дать возможность, в том числе, всем желающим подготовиться и приехать в суд.
Только что получил смс о том, что заседание назначается на 13.09.2017 года 12.00. Так что до осени уж точно ездим по 3 грн.