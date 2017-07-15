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Хватит нас убивать! - сегодня велосипедисты проведут акцию

Сегодня, 20 июля на площади Свободы херсонские велосипедисты проведут демонстрацию с требованием создать в городе велодорожки. Акция посвящена памяти погибших велосипедистов на улицах Херсона. Начало акции в 18-00

"Все вы помните шокирующие ДТП, в котором погибла Алена Савченко и серьёзно травмирован Андрей Кутасов. Мы должны прекратить убийства велосипедистов на дорогах общего пользования.
Приглашаем всех, кто считает, что нужно положить конец этому, на акцию, где мы заявим о своих равных правах на безопасность на дороге и необходимости велоинфраструктуры в городе.
Акция будет проходить в формате демонстрации с инсценировкой места ДТП с велосипедистом. Плакаты приветствуются.
Очень рады будем видеть журналистов. Нам есть что рассказать" - написали организаторы в своем обращении.
Напомним, что активисты велодвижения разработали масштабную программу создания в Херсоне современной велоинфраструктуры, но эта инициатива очень медленно рассматривается городской властью.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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