» » Внеочередная сессия: повестку дня утвердили

Внеочередная сессия: повестку дня утвердили

С третьей сессии депутаты смогли утвердить повестку пленарного заседания сессии Херсонского городского совета, но тут же разошлись на перерывю
Об этом пишет "Гривна. Новый формат"

В отличие от сессий 7 и 12 июля, сегодня депутаты горсовета Херсона утвердили повестку дня "за основу" - 29 "за" из 38-ми.

После этого мэр Владимир Миколаенко объявил перерыв на 10 мин. 

После него в повестку начнут предлагать дополнительные вопросы, пока их 18.

Радует, что депутаты смогли оперативно собраться несмотря на то, что о созванной на сегодня внеочередной сессии горсовета сообщили вчера во 2-й половине дня. Мэр Владимир Миколаенко на это сказал, что распоряжение подписал в обед, просто «электронка» пришла депутатам в 16:40 - сообщают журналисты "Гривны".
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский городской совет

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica