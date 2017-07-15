Внеочередная сессия: повестку дня утвердили

С третьей сессии депутаты смогли утвердить повестку пленарного заседания сессии Херсонского городского совета, но тут же разошлись на перерывюОб этом пишет "Гривна. Новый формат"

В отличие от сессий 7 и 12 июля, сегодня депутаты горсовета Херсона утвердили повестку дня "за основу" - 29 "за" из 38-ми.

После этого мэр Владимир Миколаенко объявил перерыв на 10 мин.

После него в повестку начнут предлагать дополнительные вопросы, пока их 18.

Радует, что депутаты смогли оперативно собраться несмотря на то, что о созванной на сегодня внеочередной сессии горсовета сообщили вчера во 2-й половине дня. Мэр Владимир Миколаенко на это сказал, что распоряжение подписал в обед, просто «электронка» пришла депутатам в 16:40 - сообщают журналисты "Гривны".