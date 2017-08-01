Завтра - прес-конференція «Впровадження Стратегії Кочубеївської ОТГ: презентація перших документів»

1 серпня о 12:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми «Впровадження Стратегії Кочубеївської ОТГ: презентація перших документів», під час якої голова Кочубеївської сільської ради Іван Дудар спільно з експертами Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень презентують розроблені спеціально для Кочубеївської громади Бюджет участі та Програму розвитку інформаційного простору, які зараз проходять обговорення в населених пунктах ОТГ.

Спікери:

• Іван Дудар – голова Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

• Олександр Мошнягул – керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень;

• Володимир Молчанов – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень;

• Артем Чайковський – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень;

На прес-конференцію запрошуються всі зацікавлені представники ЗМІ та громади.

Нагадаємо, що з травня цього року Причорноморським центром політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізується проект «Надання практичної допомоги у впровадженні Стратегії сталого розвитку Кочубеївської ОТГ Херсонської області».