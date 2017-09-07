Кочубеївці - на шляху подолання корупційних ризиків

Першій на Херсонщині об’єднаній громаді – Кочубеївській – уже 2 роки. Але, незважаючи на юний вік, громада розвивається досить стрімко, в чому є як плюси, так і мінуси. Нарівні з непоганими фінансовими можливостями та перспективами громада має корупційні ризики, усунення яких на сьогоднішній день вже є однією з її завдань. 20 та 21 серпня в пансіонаті "Чайка", що в селищі Лазурному Херсонської області, відбувся тренінг для кочубеївців, під час якого їм розповіли, що таке корупція та допомогли визначитися з інструментами для її подолання. Тренером програми DOBRE виступив експерт ХОО КВУ, керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул та Елла Петренко (ГО "Білозерський центр регіонального розвитку").

В заході взяли участь 19 учасників: сільський голова, його заступник, працівники виконавчих органів та громадські активісти громади. Завданням тренера було сформулювати у представників Кочубеївської ОТГ чітке розуміння, що є корупцією, у яких сферах вона найчастіше зустрічається, які є інструменти її подолання.

Учасники тренінгу були достатньо активними, із високою цікавістю поставились як до змісту навчальних сесій, так і до планування впровадження антикорупційних інструментів.

Найбільше кочубеївців зацікавили теми допорогового ПРОЗОРО, включення в процес на сайті E-дата, приєднання до мережі "Розумне місто", запровадження в громаді антикорупційної ради. Справжнім одкровенням для них стала тема конфлікту інтересів та практичні ситуації, які по ній розбирали.

За підсумками дводенної роботи учасники обрали свої інструменти для подолання корупції: вирішили впровадити в громаді допорогове ПРОЗОРО та приєднатись до систем E - дата та "Розумне місто".

Учасники тренінгу високо оцінили захід та навчальну програму. Відмітили, що вона з одного боку доволі інтенсивна і насичена інформаційно, а з іншого – достатньо легко сприймається та засвоюється.

Тренінг був проведений в рамках проекту "Запобігання корупції в ОТГ: програма навчання та наставництва для територіальних громад", який реалізується Громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети!" , як компонент програми DOBRE.