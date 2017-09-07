Мешканців Кочубеївській готують до відкриття ЦНАПу

Олександр Мошнягул та Олександр Токаленко як експерти Асоціації сприяння самоорганізації населення в рамках програми U-lead провели першу фокус-групу в Кочубеївській ОТГ, у якій незабаром планується відкриття ЦНАПу.

У фокус-групі взяли участь 14 осіб, експерти провели глибинне інтерв’ю з представниками органів місцевого самоврядування, громадськими діячами, працівниками ЦНАПу. Завданням було з’ясувати, чи знають люди, що скоро в громаді з’явиться ЦНАП, які він буде надавати послуги.

«Ми готуємо інформаційну кампанію з популяризації ЦНАПу в Кочубеївській громаді. Мета – якомога більше залучати місцевих жителів. Для цього ми й проводили дослідження, частиною якого була фокус-група», - прокоментував Олександр Мошнягул.