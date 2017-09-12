На Херсонщине начался предвыборный процесс в ОТГ

В Украине стартовал избирательный процесс. 29 октября в более чем 200 объединенных территориальных громадах (ОТГ) во всех областях страны, в том числе в 10 – в Херсонской области. Избирательный процесс начался 9 сентября.

Как сообщили в общественной сети ОПОРА, активисты начали кампанию по долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами в ОТГ.

Во время выборов в 24 областях будут работать 69 долгосрочных наблюдателей от ОПОРЫ.

25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского или поселкового головы.

По всей стране предусмотрены 4506 избирательных округов, выборы обойдутся госбюджету в 55 млн. гривень.