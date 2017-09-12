Півсотні депутатів офіційно відпочивали під час сесії, - КВУ

Півсотні народних депутатів офіційно відпочивали під час роботи шостої сесії Верховної Ради. Так, за період із 1 лютого по 21 липня 2017 р. 55 народних депутатів скористалися правом на відпустку. Із них 29 - оформили відпустки без збереження заробітної плати. Про це КВУ повідомили в Апараті Верховної Ради.

Абсолютна більшість депутатів перебували у відпустках під час днів, відведених для роботи із виборцями чи діяльності в комітетах. Однак троє народних депутатів перебували у відпустках й під час пленарних засідань ВР. Це В. Бухарєв (ВО «Батьківщина»), М. Ланьо («Відродження») та В. Парасюк (позафракційний).

В. Бухарєв перебував у відпустці з 6 по 13 квітня, а також 11 липня, під час яких пропустив 10 пленарних засідань ВР. М. Ланьо пропустив 6 засідань ВР упродовж 4-7 квітня. Найдовше відпочивав В. Парасюк, який брав відпустку в травні (із 16 по 26 травня). Нардеп пропустив всі 12 пленарних засідань ВР за цей місяць. Як повідомляв сам політик в мережі фейсбук, після Великодня він перебував з робочою поїздкою в Німеччині, а на початку травня був у відрядженні в Норвегії.

Упродовж 6 сесії відбулося 65 пленарних засідань ВР. За даними письмової реєстрації В. Бухарєв відвідав 46 засідань, М. Ланьо – 55, В. Парасюк – менше половини, 30 засідань.

«Низка народних депутатів поводять себе досить цинічно і обирають стиль життя сибаритів. Де-факто, кількість тих, хто неофіційно відпочивав під час роботи в парламентських комітетах є в рази більшою. При цьому у парламентарів було три великих періоди для відпочинку: напередодні Нового Року (із 24 грудня по 17 січня), упродовж травневих вихідних (з 15 квітня по 16 травня) та під час перерви між сесіями (з 14 липня по 5 вересня). Тому, крім 42 днів офіційної відпустки (згідно

із Законом «Про статус народного депутата України»), у політиків було майже 2 місяці на неформальний відпочинок. При цьому ці цифри не враховують депутатів, які офіційно перебували на лікарняному», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Інформація в рамках проекту «Дослівно».

Джерело: сайт ВГО КВУ