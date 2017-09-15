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Анонс. У середу розкажуть про стан місцевої демократії в містах Херсонської області

20 вересня о 10.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми «Стан місцевої демократії в містах Херсонської області», під час якої представники регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії презентують результати аналітичного дослідження в шести містах області – Херсона, Каховки, Нової Каховки, Скадовська, Олешок, Голої Пристані.

Експерти Ресурсного Центру дослідили, як в вище названих містах протягом 2016-2017их років використовуються механізми демократії участі, передбачені законодавством - громадські слухання, громадські  обговорення, місцеві ініціативи, загальні збори громадян, громадські ради тощо.

Також представники РЦ  зробили аналіз рівня прозорості та доступності влади на підставі офіційних сайтів.

Спікери:

•Олександр Мошнягул – керівник регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії;

•Артем Чайковський – експерт регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії.

На прес-конференцію запрошуються представники всіх зацікавлених ЗМІ, громадські діячі, депутати, чиновники та активні громадяни.

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