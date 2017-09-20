Тренінг для журналістів "Мова ворожнечі та масова свідомість"

Український кризовий медіа-центр запрошує редакторів та журналістів з Херсону та Херсонської області взяти участь 5 та 6 жовтня 2017 року у дводенному тренінгу на тему «Відповідальність професії журналіста – стандарти за будь-яких обставин? Мова ворожнечі та масова свідомість». Дедлайн подання заявок - 25 вересня 2017 р.

Захід відбудеться у рамках спільного півторарічного проекту Українського кризового медіа-центру та Естонського центру східного партнерства, спрямованого на підтримку та зміцнення ЗМК у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Донецькій областях. Проект передбачає проведення круглих столів, тренінгів для журналістів та студентів, організацію прес-турів та навчально-ознайомлювальних візитів для журналістів в Естонію та Бельгію.

У програмі тренінгу учасників очікує цікаве поєднання теоретичних викладів, відео-сюжетів, презентацій та практичних завдань на дотичні до наступних теми: робота журналістів в умовах конфлікту: психологічний аспект; конфліктно-чутливі теми та дотримання професійних стандартів; пропаганда як інструмент управління суспільною думкою; як розпізнати «мову ворожнечі» та уникати її у своїх матеріалах: відповідальність професії.

Під час тренінгу учасники отримають перекладений текст непересічної праці відомого іноземного науковця про вплив роботи журналістів на масову свідомість та його наслідки. Наголошуємо, що стаття ВПЕРШЕ перекладена українською мовою (російської версії також немає).

Для участі просимо заповнити анкету за посиланням до 19-00 25 вересня.

Інформація про місце проведення та детальна програма заходу будуть надіслані додатково зареєстрованим учасникам.

Організатори забезпечують харчування, проживання у готелі (для гостей з області) та відшкодовують вартість проїзду (автобусом чи потягом з районів).

Найбільш активні учасники тренінгу будуть запрошені для участі у прес-турі до Києва. Це буде унікальна можливість відвідати органи державної влади та поспілкуватися з їх керівництвом, зустрітися з колегами київських ЗМК, народними депутатами, експертами, представниками громадського сектору та отримати ексклюзивні коментарі з актуальних питань, дізнатися про перебіг реформ в Україні та ін.

За результатами участі у тренінгу та прес-турі очікуються публікації у ЗМІ, які стануть додатковими критеріями для відбору учасників навчально-ознайомлюваних візитів до Естонії та Бельгії. Ці поїздки - виняткова можливість поєднати отримані теоретичні знання в Україні з найкращими практиками європейських держав, поспілкуватися з іноземними колегами, поділитися досвідом, отримати нові знання та навички.

Тренерами будуть:

- Максим Буткевич, правозахисник, співкоординатор проекту “Без кордонів”

- Ірина Брунова-Калісецька, кандидат психологічних наук, соціальний психолог-конфліктолог,

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Юлії Тьоткіної (координатора напрямку УКМЦ по роботі з національними аудиторіями) за телефоном +38 067 791 59 20 або електронною поштою ytyotkina@gmail.com.