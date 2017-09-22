Як в Херсоні впроваджуються бюджетні програми? Розкажуть в п'ятницю

29 вересня о, 11-00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться засідання прес-клубу, на якому експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень та ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» презентують результати моніторингу бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні, Каховці та двох ОТГ області – Великокопанівській та Присиваській.

Цей захід відбувається в межах проекту Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва».

Спікери:

•Володимир Молчанов – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень;

•Михайло Золотухін –директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва».

Моніторинг бюджетних програм та порядку формування бюджету за новими правилами проводився у 24 містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах п’яти областей України.

Володимир Молчанов розкаже, як впроваджується бюджетні програми в Херсоні, Каховці, Великокопанівській та Присиваській ОТГ, наскільки прозоро сформовані бюджети громад, наскільки ефективно прописані бюджетні програми тощо.

Партнер з Миколаєва Михайло Золотухін в свою чергу розкаже про загальний рейтинг доброчесності запровадження ПЦМ та яке місце в ньому займає Херсон.

Експерти виявили, що вже в перший рік впровадження бюджетних програм по всій Україні, зокрема в Херсоні, є серйозні порушення. Під час круглого столу вони озвучать свої рекомендації, як можна покращити ситуацію та зробити місцевий бюджетний процес більш ефективним.

На круглий стіл запрошуються громадські активісти, представники місцевого самоврядування та ЗМІ.

Громадський аудит проведено в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» в рамках діяльності Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.