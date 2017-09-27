В областной организации Радикальной партии очередные назначения

Депутат Херсонского областного совета Василий Рудык возглавил местное отделение Радикальной партии Олега Ляшка.

Это решение было принято Президиумом Радикальной партии Олега Ляшка.

Василий Рудык 1977 года рождения, предприниматель из Верхнего Рогачика. В 1998 году закончил Херсонский государственный аграрный университет. Специальность - аграрный менеджмент. Квалификация - экономист-менеджер. Возглавлял Верхнерогачицкую районную организацию партии. В областном совете входит в постоянную депутатскую комиссию по вопросам управления коммунальной собственности.

Напомним, что после конфликта между первым заместителем главы областного совета Василием Зеленчуком, который стал депутатом по спискам Радикальной партии, и центральным руководством РПЛ, было принято партийное решение инициировать отзыв депутата Василия Зеленчука. Тогдашний руководитель областной организации Микола Ставицкий отказался предпринимать какие-либо шаги по организации отзыва и был исключен из партии. Это привело к фактическому расколу во фракции РПЛ в областном совете и временно возглавил областную партийную организацию депутат городского совета Сергей Белоковыленко. Он лоббировал на должность руководителя облорганизации своего друга Илью Вольского, руководителя фирмы по торговле сельскохозяйственной техникой "Агро-Воля".

Как видим, центральное руководство партии пока остановило свой выбор на представители Верхнерогачицкого района. Василии Рудыке.