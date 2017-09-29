Хто в держструктурах отримує кошти за «керівництво і управління»?

Згідно з бюджетними програмами Херсонської міської ради, 90% видатків 4 із 18 розпорядників коштів витрачається на програму, яка називається «Керівництво і управління».

Про це розповів експерт Причорноморського центру політичних та соціаьних досліджень Володимир Молчанов під час засідання прес-клубу, на якому були презентовані результати моніторингу бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні, Каховці та двох ОТГ області – Великокопанівській та Присиваській.

4 із 18 херсонських розпорядників (Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом, Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, Управління обліку, розподілу та приватизації житла, Управління споживчого ринку ХМР, Управління комунальної власності, Відділ з питань цивільного захисту) мають по одній програмі «Керівництво і управління». Ще 2 мають по 2 програми, але програма «Керівництво і управління» складає понад 90% їх видатків.

Як зазначив експерт, загальна сума на їх утримання - 8,2 млн. грн. Це означає, що їх діяльність цілком могла залишатись у структурі виконкому як розпорядника, без зайвого витрачання ресурсів на їх існування як юридичних осіб, зокрема облік та звітність.

Нагадаємо, що з 2017 року в містах обласного значення та в об’єднаних громадах України впроваджено програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів (Далі ПЦМ). Це значить, що відтепер всі видатки оформляються паспортами бюджетних програм, в яких зазначаються конкретні показники виконання, що дозволить оцінити потребу у цих видатках та їх ефективність.