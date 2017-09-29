Корупцію в містах старанно приховують

Експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень проаналізували бюджетні програми, ефективність витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні та виявили низку корупційних ризиків.

Про це розповів експерт ПЦПСД Володимир Молчанов під час засідання прес-клубу.

Найгіршу ситуацію спостерігаємо у розпорядників, які здійснюють власні повноваження ради (ЖКГ, дорожнє господарство, капітальне будівництво тощо).

Абсолютна більшість паспортів програм у цих галузях не відповідає нормативам, а багато мають ознаки корупційних ризиків. Так, в Херсоні Департамент ЖКГ всіляко, з чисельними зафіксованими порушеннями, приховував свої відносини з комунальними підприємствами, а управління соціального захисту та молоді і спорту – з громадськими організаціями – одержувачами фінансування. Старанно уникали вони зазначення показників, за якими можна оцінити доцільність цих витрат. В результаті ми так і не побачимо, скільки дерев і гектарів квітів висадило одне КП, або скільки гектарів акваторії пляжів розчистило інше. Адже гроші вони отримали не на абстрактне «утримання і благоустрій», а на ці конкретні заходи. Скільком ветеранам і в який спосіб допомогли офіційні ветеранські організації? Яких результатів у медалях чи у залученні громадян до фізкультури досягли спортивні організації за бюджетний кошт?

Як розповів Володимир Молчанов, у Каховці виконком примудрився компенсувати єдиному міському перевізнику 136% різниці в тарифах на перевезення пасажирів. Власне, самий лише короткий опис прикладів невідповідності паспортів з корупційними ризиком займає 5 сторінок. Раніше ця таємниця залишилась би розпорядникам безкарною, але зараз, оскільки ігнорування показників є фактично правопорушенням, все буде інакше. Тоді у недоброчесних розпорядників не буде іншого вибору, як чесно висвітлювати нікчемність видатків, потрапляючи на олівець правоохоронцям та журналістам, і втрачаючи шанс перемагати на виборах.