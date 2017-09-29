» » Невідомо на що витрачаються "спортивні" гроші Херсону. Реальні факти

Невідомо на що витрачаються "спортивні" гроші Херсону. Реальні факти

Як з'ясували експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, які проводили моніторинг херсонських бюджетних програм, програми  Управління молоді та спорту містять суттєві корупційні ризики.
Про це розповів експерт ПЦПСД Володимир Молчанов під час засідання прес-клубу.
Наприклад, у програмі «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури» (КПК 5040) відсутня деталізація як самої інфраструктури, так і заходів з її підтримки, а також показники якості з динаміки охоплення спортивною діяльністю.
А в програмі «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» (КПК 5060) за відсутністю деталізації приховано позаконкурсний непрозорий механізм надання фінансування спортивним організаціям, що є корупційно-ризиковим і викликає хронічне обурення громадськості.
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