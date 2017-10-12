На Херсонщине – 4 госпитальных округа

В связи с медицинской реформой в стране на Херсонщине сформировано 4 госпитальных округа – Таврический, Генический, Бериславский и Херсонский.

Об этом сообщил сегодня директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко во время встречи с журналистами.

Госпитальный округ – это функциональное объединение учреждений охраны здоровья, расположенных на соответствующей территории, что обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи населению такой территории.