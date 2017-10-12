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На Херсонщине – 4 госпитальных округа

В связи с медицинской реформой в стране на Херсонщине сформировано 4 госпитальных округа – Таврический, Генический, Бериславский и Херсонский.
Об этом сообщил сегодня директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко во время встречи с журналистами.
Госпитальный округ – это функциональное объединение учреждений охраны здоровья, расположенных на соответствующей территории, что обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи населению такой территории.
Виктор Короленко отметил, что главными направлениями системы охраны здоровья является доступность, качество и непрерывность получения медицинской помощи. 
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