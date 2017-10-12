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Скорые помощи области в 97% приезжают вовремя

Такую статистику озвучил сегодня директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко во время встречи с журналистами.

По его словам, существует единая диспетчерская для всей области. После того, как поступил звонок из города или села в место вызова отправляется бригада.

Также директор Департамента здравоохранения сообщил, что доезд кареты скорой помощи в любую точку госпитального округа – максимум 60 минут. Кроме того, в каждом округе есть больница интенсивного лечения 1 или второго уровня.  

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