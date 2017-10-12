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На Херсонщине действует программа «Доступные лекарства»

На Херсонщине действует программа «Доступные лекарства» - создана интерактивная карта, где отображаются все имеющиеся остатки лекарств в той или иной больнице. Так что если доктор посылает вас в аптеку, можно смело проверить и предъявить ему, что данное лекарство есть в наличии в больнице.

Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко во время встречи с журналистами.

Данный сервис запущен в рамах программы «Электронная медицина Херсонщины».  Также там можно посмотреть, имеются ли в наличии нужные вам лекарства в ближайших аптеках и узнать их стоимость. 

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