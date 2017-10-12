«Сельских врачей сокращать не будут!» - директор Департамента здравоохранения ОГА В. Короленко

Многие опасаются, что медицинская реформа грозит сокращением сельских больниц и докторов. Однако директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко опроверг эту информацию.

«Сельские медицинские учреждения обеспечены врачами на 68-72%, так что ни о каком сокращении персонала речи идти не может. А закрывать больницы запрещено Конституцией, может быть только перепрофилирование», - заявил он сегодня во время встречи с журналистами.

По его словам, 40% этих врачей пенсионного возраста. Интерны в сельских больницах обычно не задерживаются.