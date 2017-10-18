Цікаво, як контролювати місцеві бюджети? Реєструйся на тренінг

Запрошуємо потенційних грантерів прийняти участь у ТРЕНІНГУ «Організація діяльності місцевих демократичних груп по демократизації бюджетного процесу. Методи контролю місцевих бюджетів», який допоможе розібратись в бюджетному процесі місцевого рівня та підготувати якісну заявку на грантовий конкурс.

Анкета потенційного учасника тренінгу: http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/10/Anketa17.doc

Дата проведення тренінгів:

у м Херсоні (для учасників з Херсонської області)

25-27 жовтня 2017 р.

Організатори компенсують іногороднім учасникам проживання, проїзд (автобус, поїзд не вище класу купе).

Всі учасники забезпечуються харчуванням та унікальними роздатковими матеріалами.

Кількість учасників обмежена.

При надходженні анкет, що перевищує можливості проекту пріоритет по даті надходження.

Висилайте анкети потенційних учасників тренінгів до 23 жовтня 2017 на

- e-mail: cvu.office.ks@gmail.com и kherson.cvu@gmail.com

Організатори:

Касьянов Василь, 050-939-67-92

Бахматова Галина 050-605-63-16

Детальніше: http://frgn.mk.ua/?page_id=1192