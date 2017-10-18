» » Миколаенко – Кияновскому «А заграницу вы за копейки ездите?»

Миколаенко – Кияновскому «А заграницу вы за копейки ездите?»

В своём выступлении на сегодняшней сессии горсовета депутат Артём Кияновский (фракция «Оппозиционный блок» завял "Мы живём собачьей жизнью, считаем копейки".

На что городской голова тут же ответил "Мне тут сообщили, что у вас было 65-67 поездок заграницу за последние два года. И это за ваши копейки?" и озвучил некоторые рейсы депутата.

Кияновский не растерялся и заявил "Все мои поездки и доходы задекларированы!".

"Мы вас ни в чем не обвиняем. Тогда не говорите, что живёте собачьей жизнью", - сказал Владимир Миколаенко. 

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский городской совет депутаты

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica