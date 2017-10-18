Миколаенко – Кияновскому «А заграницу вы за копейки ездите?»

В своём выступлении на сегодняшней сессии горсовета депутат Артём Кияновский (фракция «Оппозиционный блок» завял "Мы живём собачьей жизнью, считаем копейки".

На что городской голова тут же ответил "Мне тут сообщили, что у вас было 65-67 поездок заграницу за последние два года. И это за ваши копейки?" и озвучил некоторые рейсы депутата.

Кияновский не растерялся и заявил "Все мои поездки и доходы задекларированы!".

"Мы вас ни в чем не обвиняем. Тогда не говорите, что живёте собачьей жизнью", - сказал Владимир Миколаенко.