Найактивніші депутати в Фейсбуці – Мазур («Укроп»), Рубан («Самопоміч»), Ложичев («Свобода»)

42 з 54 депутатів Херсонської міської ради мають власні сторінки у Фейсбуці. Але Наявна в профайлах контактна інформація не знімає проблеми її браку на офіційному сайті. На сторінках 20 обранців експерти не знайшли жодного власного повідомлення про депутатську роботу. Ще в одинадцятьох одна або дві публікації, що теж можна назвати низькою активністю. Таким чином, пасивними у висвітленні депутатської діяльності можна вважати 31 одного депутата з 42, які мають «живі» сторінки.

Про це розповів керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул сьогодні під час прес-конференції «Атестація депутатів Херсонської міської ради: перші підсумки».

Так, у двох обранців зазначені в них імена не відповідають їх реальним прізвищам. Так, у Вікторії Борисевич (УКРОП) зазначено інше прізвище, а у Олексія Заболотного («Опозиційний блок») взагалі замість прізвища вказано «Lo Zab».

«Найбільш активною, на нашу думку, була Олена Мазур (УКРОП), на сторінці якої ми нарахували 13 публікацій про роботу ради, її особисту, про міські програми та проблеми. На другому місці Руслан Рубан («Самопоміч»), у нього 9 публікацій. У Олександра Ложичева (ВО «Свобода») нарахували 8 таких публікацій. Слід зазначити, що саме представники «Свободи» Олександр Ложичев та Іван Горланов, а також згаданий вище Руслан Рубан найбільше інформують про вирішення конкретних проблем виборців на місцях. До найбільш активних можна також віднести Віталія Урбанського (ВО «Свобода»), Віталія Богданова (УКРОП) та Олега Романюка (Блок Петра Порошенка «Солідарність»). Також слід відмітити керівників комунальних підприємств Єгора Устінова («Опозиційний блок») та Михайла Чемериса (ВО «Самопоміч»), які доволі докладно висвітлюють роботу своїх підприємств, інформують про всі важливі події», - розповів Олександр Мошнягул.

"Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В Херсонській області за реалізацію кампанії з Атестації місцевих депутатів відповідає Херсонська обласна громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень".